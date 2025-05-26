NovaPay расширила сеть POS-терминалов до 7,5 тысяч в отделениях Новой почты

Компания NovaPay установила более 7,5 тысяч собственных POS-терминалов в отделениях Новой почты, обеспечивая 75% платежей картами через свои устройства. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Начало и достижение

С октября 2023 г. NovaPay начал создавать собственную сеть терминалов. За полтора года их количество превысило 7,5 тысяч, и они работают по всей Украине. «Инвестируя в собственную сеть терминалов, мы стремились не только заменить внешние решения, но и полностью переосмыслить клиентский опыт. Поэтому расчеты стали быстрее: вместо 22 секунд — 15, количество технических сбоев уменьшилось, а наша зависимость от сторонних провайдеров — минимизировалась», — отметил директор по инновациям NovaPa.

Преимущества для клиентов

Благодаря своим терминалам время оплаты сократилось с 22 до 15 секунд, уменьшилось количество сбоев, а NovaPay стала менее зависимой от внешних провайдеров. Сейчас их парк терминалов — один из самых больших в Украине.

Планы на будущее

К концу 2025 г. NovaPay планирует увеличить количество терминалов до 10 тысяч и предложить свои платежные решения другим компаниям и партнерам на открытом рынке.