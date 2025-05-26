С начала года украинцы заплатили более 4 миллиардов гривен налога на недвижимость

Владельцы недвижимости в январе — апреле 2025 года уплатили 4,32 млрд грн налога на недвижимое имущество. Об этом сообщает Государственная налоговая служба .

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Уплата налога

Отмечается, что за четыре месяца 2025 года владельцы недвижимости уплатили налог на недвижимое имущество, отличитильное от земельного участка, на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе — апреле 2024 года было уплачено 3,67 млрд грн.

Города-лидеры

Лидерами по уплате налога стали:

Киев — 911,6 млн грн

Киевская область — 434,5 млн грн

Днепропетровская область — 428 млн грн

Львовская область — 408,6 млн грн.

В ведомстве отметили, что налог на недвижимость платят физические лица — владельцы квартир площадью более 60 кв. м, зданий площадью более 120 кв. м и других различных типов жилья, в том числе их долей — свыше 180 кв. метров.

В 2025 году украинцы платят налог за 2024 год.