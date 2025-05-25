5% налог на денежные переводы из США: кто пострадает больше всего

Предложенный 5% налог на денежные переводы, отправляемые из США лицами, не являющимися гражданами США, сильнее всего ударит по экономикам стран Центральной Америки, причем Гондурас, Гватемала и Сальвадор столкнутся с наиболее серьезными последствиями. Об этом пишет Investing.com.

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Что известно

Аналитики Capital Economics оценивают, что результирующее снижение потоков денежных переводов может составить 1% ВВП в каждой из этих стран.

Предложение под названием «Один, большой, прекрасный законопроект» было опубликовано на прошлой неделе Комитетом по бюджету и налогам Палаты представителей.

Оно предусматривает 5% налог на исходящие денежные переводы, осуществляемые негражданами. Хотя актуальной разбивки денежных переводов по иммиграционному статусу нет, отчет Бюро переписи населения США от 2010 года показал, что на неграждан приходилось 84% таких переводов. Аналитики Capital Economics полагают, что эта доля остается высокой.

Денежные переводы играют непропорционально большую роль в экономиках нескольких стран Центральной Америки.

В Гондурасе, Гватемале и Сальвадоре, согласно официальным данным, они составляют примерно 20% ВВП.

Снижение долларовой стоимости этих поступлений на 5% сократит объем производства примерно на 1%, оказывая давление на доходы домохозяйств и потребительские расходы, одновременно ухудшая сальдо текущего счета. Гондурас особенно уязвим из-за уже имеющегося большого дефицита текущего счета.

Режимы обменного курса в регионе усиливают риски. Сальвадор полностью долларизирован, а другие страны полагаются на привязку к доллару или ползущие обменные курсы.

Эти системы ограничивают способность валют корректироваться в ответ на падение иностранного дохода, что означает, что экономическое бремя будет более тяжело ложиться на внутренний спрос.

Более крупные развивающиеся рынки, такие как Мексика и Филиппины, также получают значительные денежные переводы из США, составляющие около 3,5% и 3% ВВП соответственно.

Однако обе страны имеют плавающие обменные курсы, которые позволяют их валютам обесцениваться, смягчая удар за счет повышения местной стоимости отправляемых домой долларов и улучшения конкурентоспособности торговли.

Индия является вторым по величине получателем денежных переводов из США в долларовом выражении после Мексики.

Но приток средств из США составляет менее 1% ВВП Индии, что делает ее экономику гораздо менее подверженной влиянию налога.

Как отправители переводов отреагируют на предложенный налог, остается неясным. Некоторые могут поглотить расходы, отправляя больше денег, в то время как другие могут обратиться к неформальным каналам или криптовалютам, чтобы полностью избежать налога.

Capital Economics также отмечает, что поставщики услуг денежных переводов могут сократить расходы для поддержания конкурентоспособности.

Всемирный банк оценил среднюю стоимость отправки денежных переводов из США в 6% по состоянию на третий квартал прошлого года.

Эта маржа предлагает ограниченные возможности для поглощения дополнительных расходов без влияния на отправляемые суммы.

Хотя большинство стран могут пережить изменения, налог будет представлять более высокий риск для малых центральноамериканских стран с негибкими обменными курсами и высокой зависимостью от денежных переводов из США.

Capital Economics предупреждает, что для этих стран потеря дохода в твердой валюте может быть особенно трудной для управления.