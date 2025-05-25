Стало известно, кому сооснователь Google подарил акции на $700 млн

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Подарок Брина

О том, что Брин сделал «таинственный подарок» в виде акций Alphabet, стало известно ранее на этой неделе из ее отчета. Кому именно достались 4,1 миллиона акций классов A и C, в документе не уточнялось.

Как сообщили в Bayshore Global Management, что большая часть — 3,2 млн акций — отошла некоммерческой организации Catalyst4, которая занимается вопросами здравоохранения и изменения климата. Сооснователь Google запустил ее в 2023 году.

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