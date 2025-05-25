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25 мая 2025, 12:18 Читати українською

Стало известно, кому сооснователь Google подарил акции на $700 млн

Подарок сооснователя Google Сергея Брина на сумму $700 млн достался трем благотворительным организациям, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя семейного офиса бизнесмена Bayshore Global Management.

Подарок сооснователя Google Сергея Брина на сумму $700 млн достался трем благотворительным организациям, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя семейного офиса бизнесмена Bayshore Global Management.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПодарок БринаО том, что Брин сделал «таинственный подарок» в виде акций Alphabet, стало известно ранее на этой неделе из ее отчета.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подарок Брина

О том, что Брин сделал «таинственный подарок» в виде акций Alphabet, стало известно ранее на этой неделе из ее отчета. Кому именно достались 4,1 миллиона акций классов A и C, в документе не уточнялось.

Как сообщили в Bayshore Global Management, что большая часть — 3,2 млн акций — отошла некоммерческой организации Catalyst4, которая занимается вопросами здравоохранения и изменения климата. Сооснователь Google запустил ее в 2023 году.

Читайте также: Сооснователь Google Брин подарил акции Alphabet на сумму $700 млн

Более 580 тыс. акций Alphabet были переданы фонду семьи Брина, а еще 282 тыс. — фонду актера Майкла Фокса, который занимается поиском методов лечения болезни Паркинсона. Этот диагноз был поставлен звезде трилогии «Назад в будущее» в 1991 году, когда ему было 29 лет.

По данным индекса миллиардеров Bloomberg, Брин занимает десятое место в списке самых богатых людей мира, его состояние оценивается в $143 млрд. Бизнесмен, который ушел с руководящей должности в Alphabet в 2019 году, прежде не раз жертвовал на благотворительность.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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