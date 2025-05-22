Сооснователь Google Брин подарил акции Alphabet на сумму $700 млн

Сооснователь Google Сергей Брин подарил неизвестному лицу акции Alphabet (материнская компания Google) на сумму около $700 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет компании.

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Что известно

В документе не раскрывается, кто стал получателем 4,1 млн акций классов A и C. Агентство предполагает, что их могли передать на благотворительность или направить в трастовые фонды.

В среду, 21 мая, акции Alphabet выросли на 5,6%, это произошло на фоне того, как Google представила новые разработки в сфере искусственного интеллекта.

Компания запустила режим AI Mode, встроенный в поисковую систему, и Veo 3 — генератор видео на базе ИИ, который может создавать звуковые эффекты, фоновые шумы и диалоги.

Брин прежде не раз делал пожертвования на исследования болезни Паркинсона. Предприниматель основал некоммерческую организацию Catalyst4, которая занимается вопросами здравоохранения и изменения климата, финансировал различные проекты. В 2023 году он дарил акции на сумму $600 млн, в мае и ноябре 2024 года — еще на $100 млн.

Брин вместе с другим основателем Google Ларри Пейджем покинули руководящие должности в Alphabet в 2019 году.

По подсчетам Bloomberg, за несколько лет Брин продал акции компании на общую сумму $11 млрд. Его состояние агентство оценивает в $144 млрд, а Forbes — в $134 млрд.