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25 мая 2025, 9:32 Читати українською

Украинцы теряют 15 миллиардов гривен в год из-за недоверия к ОВГЗ — ICU

Украинцы ежегодно теряют около 15 млрд грн, выбирая банковские депозиты вместо облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом заявил управляющий активами в компании группы ICU — Апинвест Владислав Свистунов во время состоявшегося в Киеве 24 мая Invest Talk Summit.

Украинцы ежегодно теряют около 15 млрд грн, выбирая банковские депозиты вместо облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Фото: "Минфин"

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Он отметил значительный потенциал ОВГЗ, который до сих пор не используется в полной мере.

По данным статистики, 300 млрд гривен украинских сбережений размещены на срочных депозитах в банках. При этом значительная часть этих средств могла бы приносить гораздо больший доход, если бы была инвестирована в ОВГЗ.

Свистунов объясняет, что, несмотря на распространенное мнение о том, что банки используют средства вкладчиков для кредитования населения, лишь 8% их активов направляются на эту цель.

В то же время треть активов банков инвестируется именно в ОВГЗ. Это создает парадоксальную ситуацию: граждане вкладывают деньги в банки под 13% (которые после налогообложения превращаются в 10%), в то время как могли бы вложить их непосредственно в ОВГЗ под 15% годовых. Эта разница в доходности и приводит к ежегодным потерям в размере 15 млрд грн.

Почему украинцы игнорируют ОВГЗ

По словам Свистунова, основной причиной такой ситуации является недоверие и сомнения граждан в ОВГЗ. Банки же наоборот уверенно вкладывают в них значительные средства, поскольку хорошо понимают их преимущества и гарантии.

Распространенные мифы и опасения

Гарантии: В отличие от банковской системы, где информация о ваших средствах хранится только банком, собственность на ОВГЗ регистрируется непосредственно Национальным банком Украины (НБУ). Это обеспечивает еще большую надежность, поскольку НБУ гарантирует сохранность ваших прав и погашение облигаций от имени государства.

Дефолт: Риск дефолта по внутреннему долгу крайне низок. Правительство, выпускающее облигации в собственной валюте, имеет возможность в случае необходимости повысить налоги или даже допечатать деньги, чтобы выполнить свои обязательства. История Украины, в частности реструктуризация внешнего долга в прошлом году, не имеет прямого отношения к внутреннему долгу.

Девальвация: Опасения относительно девальвации гривны обоснованы с учетом истории, но статистика показывает другую картину. За последние 10 лет только в трех случаях (война 2015 года, война 2022 года и COVID-19 в 2020 году) ОВГЗ показали худший результат по сравнению с ростом курса доллара. Во всех остальных случаях ОВГЗ демонстрировали лучшую доходность. В целом инвестиции в ОВГЗ за этот период (последние 10 лет) приумножили капитал в пять раз, тогда как девальвация составила 2,5 раза.

«Даже если счесть чистую доходность — это примерно 5% годовых в долларе. Это учитывая две войны и глобальную пандемию. И вы все равно остались бы в солидном плюсе», — отметил Свистунов.

В периоды стабильности доходность гривневых ОВГЗ может достигать 13−15% в долларе, что при нынешней ревальвации гривны фактически означает 15−16% в долларе.

Уникальная возможность

Свистунов объясняет, что нынешняя ситуация с ОВГЗ — следствие того, что финансовый рынок Украины еще не полностью развит. Именно поэтому появилась уникальная возможность получать более 10% годовых в долларах на наиболее надежных и ликвидных инструментах, таких как ОВГЗ. Однако рано или поздно это закончится.

По его словам, через 10 лет украинцы с грустью будут вспоминать о возможности получать 15−18% годовых по ОВГЗ, так же как сегодня ностальгируют по 10-процентным долларовым депозитам в начале 2000-х.

О Invest Talk Summit

24 мая 2025 года в Киеве прошла конференция Invest Talk Summit. Организатором мероприятия выступили minfin.com.ua и finance.ua.

Более 25 приглашенных спикеров Invest Talk Summit в течение девяти часов обсуждали темы: торговые войны, падение глобальных фондовых рынков, экономическая неопределенность и новые геополитические вызовы и как частному инвестору в таких условиях сохранить свои деньги и приумножить капитал.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Mr YouSt
Mr YouSt
25 мая 2025, 11:08
#
Загонялы.
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0
Kankakee
Kankakee
25 мая 2025, 11:32
#
Тільки ж по зовнішніх одп виплати припинені і тепер Україна фактично банкрут 🤷 «Fitch підтвердило рейтинг „обмеженого дефолту“ для України»
+
0
milon
milon
25 мая 2025, 11:57
#
У меня под 25% годовых в баксе на крипте лежит, привет гривневым овгз
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