Morgan Stanley ожидает роста индекса S&P 500 до 6500 пунктов

Аналитики Morgan Stanley сохраняют годовой прогноз для фондового индекса S&P 500 на уровне 6500 пунктов, что предполагает рост более чем на 11% по сравнению с уровнем закрытия рынка 22 мая.

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Прогноз Morgan Stanley

«В начале 2025 года мы исходили из того, что первое полугодие будет более сложным, поскольку политика может спровоцировать уход от риска, тогда как вторая половина текущего года и 2026 год будут более конструктивными», — говорится в обзоре главного стратега Morgan Stanley по фондовому рынку США Майкла Уилсона.

«Хотя нас удивили масштаб и скорость роста давления, связанного с пошлинами, в первом полугодии, наше мнение относительно этой последовательности не изменилось», — отмечает эксперт.

Аналитики полагают, что фондовый рынок, снизившийся после введения Вашингтоном крупных пошлин на импорт в апреле 2025 года, уже прошел дно.

Остается немало факторов, продолжающих оказывать давление на рынок акций, в том числе, это резкий рост доходностей долгосрочных гособлигаций, который в настоящее время вызывает наибольшие опасения у инвесторов, отмечает Уилсон.

Однако, по его словам, рынки, вероятно, будут фокусироваться на более благоприятных перспективах, а именно на налоговых послаблениях и дерегулировании, которые могут стать стимулами для роста.

Доходность 30-летних US Treasuries накануне подскочила до 5,15% годовых, максимума с октября 2023 года, вслед за одобрением Палатой представителей Конгресса США предложенного президентом страны Дональдом Трампом проекта бюджета, предусматривающего снижение налогов и увеличение расходов.