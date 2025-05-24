Morgan Stanley ожидает роста индекса S&P 500 до 6500 пунктов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 мая 2025, 15:10 Читати українською

Morgan Stanley ожидает роста индекса S&P 500 до 6500 пунктов

Аналитики Morgan Stanley сохраняют годовой прогноз для фондового индекса S&P 500 на уровне 6500 пунктов, что предполагает рост более чем на 11% по сравнению с уровнем закрытия рынка 22 мая.

Аналитики Morgan Stanley сохраняют годовой прогноз для фондового индекса S&P 500 на уровне 6500 пунктов, что предполагает рост более чем на 11% по сравнению с уровнем закрытия рынка 22 мая.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПрогноз Morgan Stanley«В начале 2025 года мы исходили из того, что первое полугодие будет более сложным, поскольку политика может спровоцировать уход от риска, тогда как вторая половина текущего года и 2026 год будут более конструктивными», — говорится в обзоре главного стратега Morgan Stanley по фондовому рынку США Майкла Уилсона.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Прогноз Morgan Stanley

«В начале 2025 года мы исходили из того, что первое полугодие будет более сложным, поскольку политика может спровоцировать уход от риска, тогда как вторая половина текущего года и 2026 год будут более конструктивными», — говорится в обзоре главного стратега Morgan Stanley по фондовому рынку США Майкла Уилсона.

«Хотя нас удивили масштаб и скорость роста давления, связанного с пошлинами, в первом полугодии, наше мнение относительно этой последовательности не изменилось», — отмечает эксперт.

Аналитики полагают, что фондовый рынок, снизившийся после введения Вашингтоном крупных пошлин на импорт в апреле 2025 года, уже прошел дно.

Остается немало факторов, продолжающих оказывать давление на рынок акций, в том числе, это резкий рост доходностей долгосрочных гособлигаций, который в настоящее время вызывает наибольшие опасения у инвесторов, отмечает Уилсон.

Однако, по его словам, рынки, вероятно, будут фокусироваться на более благоприятных перспективах, а именно на налоговых послаблениях и дерегулировании, которые могут стать стимулами для роста.

Доходность 30-летних US Treasuries накануне подскочила до 5,15% годовых, максимума с октября 2023 года, вслед за одобрением Палатой представителей Конгресса США предложенного президентом страны Дональдом Трампом проекта бюджета, предусматривающего снижение налогов и увеличение расходов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами