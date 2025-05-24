Украина получила более $133 млрд финпомощи от партнеров за три года

Украина за последние три года получила более $133 млрд финансовой помощи от международных партнеров, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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Наибольшая поддержка

Канада и Германия являются одними из лидеров в поддержке Украины с начала полномасштабной войны по всем возможным направлениям.

По его данным, помощь от Германии является второй по размеру среди стран мира и достигла 17,3 млрд евро; помощь Канады пятая по размеру в мире и составляет 10,3 млрд евро.

Также Канада и Германия поддержали инициативу G7 ERA (помощь Украине за счет процентов от замороженных российских активов) в размере $50 млрд.

В частности: взнос Канады составляет 5 млрд канадских долларов (около $3,4 млрд). Украина получила первый транш — 2,5 млрд канадских долларов.

Взнос ЕС составляет 18,1 млрд евро (около $20 млрд). Украина получила уже четыре транша в объеме 6 млрд евро.