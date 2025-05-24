Kernel получил первую в Украине товарную аграрную ноту

Агрохолдинг Kernel, ведущий экспортер зерновых из Украины и один из крупнейших производителей и продавцов подсолнечного масла, получил первую в Украине товарную аграрную ноту.

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Что известно

Документ был зарегистрирован в Реестре аграрных нот при поддержке ПАО «Национальный депозитарий Украины» (НДУ), являющегося официальным администратором системы.

Товарная аграрная нота была депонирована в Центральном депозитарии ценных бумаг, что обеспечивает ее правовой статус и высокую ликвидность.

«Мы видим будущее за цифровизацией и стандартизацией процессов. Использование аграрной ноты — это не просто инструмент, а фундамент для прозрачного и эффективного взаимодействия между участниками агрорынка», — отметил Александр Головин, коммерческий директор по Украине, Kernel.

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Выпуск аграрной ноты состоялся при поддержке проекта IFC «Развитие доступа агросектора Украины к рынкам капитала», который реализуется в партнерстве со Швейцарской Конфедерацией. Инициатива направлена на расширение доступа агропроизводителей к финансированию путем усиления инструмента аграрных расписок и подготовки аграрных нот как полноценного класса активов.

«Мы искренне верим, что аграрные ноты станут одним из ключевых инструментов кредитования агросектора, особенно для покрытия потребностей в рабочем капитале и привлечения финансирования с рынков капитала», — отметил Кирилл Мухомедзянов, руководитель проекта IFC.

В свою очередь руководитель финансовой службы агробизнеса Kernel Михаил Голубаха подчеркнул, что такой инструмент обеспечивает высокую юридическую прозрачность и позволяет снижать стоимость финансирования для агропроизводителей, что особенно ценно для мелких и средних аграриев, имеющих ограниченный доступ к инвестициям.

Справочно

Аграрная нота — это неэмиссионная ценная бумага, которая существует в электронной форме в виде аккаунта в депозитарной системе и отображается в Реестре аграрных нот.

Реестр аграрных нот ведется ПАО «Национальный депозитарий Украины», который обеспечивает надежный учет всех выданных аграрных нот.