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23 мая 2025, 16:13 Читати українською

Укрпочта выпустила новую марку «Бригада „Рубеж“. Достойны 10 лет» (фото)

В пятницу, 23 мая, в Главпочтамте прошла торжественная церемония погашения почтовой марки «Бригада „Рубеж“. Достойны 10 лет». Почтовый набор вышел в рамках проекта «Власна марка». Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

В пятницу, 23 мая, в Главпочтамте прошла торжественная церемония погашения почтовой марки «Бригада „Рубеж“.
Фото: Укрпочта

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«РУБЕЖ» — первая бригада Национальной гвардии Украины, сформированная по стандартам НАТО, которая в мае 2025 года отмечает 10-летие со дня основания.

В церемонии погашения приняли участие генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, начальник Северного Киевского территориального управления Национальной гвардии Украины, полковник Артем Илюхин и командир Бригады «РУБЕЖ», полковник Сергей Сидорин.

Автором маркового листа стал Георгий Сагитов, украинский специалист по визуальной коммуникации, артдиректор и дизайнер.

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Количество почтовых наборов ограничено — 1300 шт. Однако в почтовом маркете все желающие могут приобрести:

  • марковый лист из 28 марок «Бригада „Рубеж“. Достойны 10 лет» (неномерный, тираж неограниченный);
  • художественный конверт формата DL «Бригада „Рубеж“ Достойны 10 лет»;
  • маркированный художественный конверт «И на обновленной земле врага не будет… «с отпечатком специального почтового штемпеля «Бригада «Рубеж». Достойны 10 лет».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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