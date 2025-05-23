Укрпочта выпустила новую марку «Бригада „Рубеж“. Достойны 10 лет» (фото)

В пятницу, 23 мая, в Главпочтамте прошла торжественная церемония погашения почтовой марки «Бригада „Рубеж“. Достойны 10 лет». Почтовый набор вышел в рамках проекта «Власна марка». Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

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«РУБЕЖ» — первая бригада Национальной гвардии Украины, сформированная по стандартам НАТО, которая в мае 2025 года отмечает 10-летие со дня основания.

В церемонии погашения приняли участие генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, начальник Северного Киевского территориального управления Национальной гвардии Украины, полковник Артем Илюхин и командир Бригады «РУБЕЖ», полковник Сергей Сидорин.

Автором маркового листа стал Георгий Сагитов, украинский специалист по визуальной коммуникации, артдиректор и дизайнер.

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Количество почтовых наборов ограничено — 1300 шт. Однако в почтовом маркете все желающие могут приобрести: