В пятницу, 23 мая, в Главпочтамте прошла торжественная церемония погашения почтовой марки «Бригада „Рубеж“. Достойны 10 лет». Почтовый набор вышел в рамках проекта «Власна марка». Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
Укрпочта выпустила новую марку «Бригада „Рубеж“. Достойны 10 лет» (фото)
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«РУБЕЖ» — первая бригада Национальной гвардии Украины, сформированная по стандартам НАТО, которая в мае 2025 года отмечает 10-летие со дня основания.
В церемонии погашения приняли участие генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, начальник Северного Киевского территориального управления Национальной гвардии Украины, полковник Артем Илюхин и командир Бригады «РУБЕЖ», полковник Сергей Сидорин.
Автором маркового листа стал Георгий Сагитов, украинский специалист по визуальной коммуникации, артдиректор и дизайнер.
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Количество почтовых наборов ограничено — 1300 шт. Однако в почтовом маркете все желающие могут приобрести:
- марковый лист из 28 марок «Бригада „Рубеж“. Достойны 10 лет» (неномерный, тираж неограниченный);
- художественный конверт формата DL «Бригада „Рубеж“ Достойны 10 лет»;
- маркированный художественный конверт «И на обновленной земле врага не будет… «с отпечатком специального почтового штемпеля «Бригада «Рубеж». Достойны 10 лет».
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