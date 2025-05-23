АРМА выставляет на продажу майнинговую ферму, обнаруженную в «Лесах Украины»

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов будет реализовывать майнинговую ферму, установленную незаконно в помещениях госпредприятия «Леса Украины». Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

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Соответствующее решение принял Лычаковский районный суд Львова. Специалисты Западного межрегионального территориального управления АРМА провели инспекцию оборудования и установили, что оно находится в рабочем состоянии.

Согласно материалам досудебного расследования, должностные лица одного из филиалов ГСХП «Леса Украины», злоупотребляя служебным положением, организовали незаконную деятельность майнинговых центров в служебных помещениях лесничеств.

«Речь идет о злоупотреблениях в условиях военного положения с целью личного обогащения», — заявили в АРМА.

Агентство готовит конкурсную процедуру по отбору субъекта реализации арестованного оборудования.

Напомним

«Минфин» писал, что в апреле 2025 года биткоин-майнеры продали рекордный объем первой криптовалюты.