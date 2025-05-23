Вместо торгового безвиза: Еврокомиссия утвердила переходный исполнительный акт для Украины

Специальный межправительственный комитет согласовал переходный «исполнительный акт», который Еврокомиссия применит в торговле с Украиной после 6 июня, когда истечет срок действия автономных торговых мер. Об этом в Брюсселе заявил спикер Европейской комиссии по экономике, бюджету и сельскому хозяйству Балаш Уйвар, сообщает Укринформ.

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«Соответствующий Имплементационный акт был принят сегодня (22 мая, — ред.) в соответствующем комитете. Как ожидается сейчас, он вступит в силу с 6 июня», — сказал спикер.

Он напомнил, что в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России, Европейский Союз применил так называемые автономные торговые меры в отношениях с Украиной, которые будут вводить бестарифную торговлю и наиболее благоприятный режим для украинских экспортеров.

В отличие от предыдущих лет, в этом году по решению стран-членов действие автономных торговых мероприятий для Украины не будет продлено.

«Вместо этого мы ищем более долгосрочные решения. Так что мы будем сфокусированы на УВЗОТ — углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, которая существует между Украиной и Европейским Союзом с 2016 года. Переговоры по этому поводу продолжаются — как пересмотреть и модернизировать это соглашение, сделать его более современным. До того как это произойдет, мы, как ответственный институт, должны быть готовы к потенциальным переходным мерам», — добавил Балаш Уйвари.

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Напомним

Режим автономных торговых мер для Украины дважды продлевался на годовой срок. Действующий режим истекает 5 июня 2025 без продолжения.