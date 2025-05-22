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22 мая 2025, 19:36 Читати українською

«Миссия: правда»: Укрпочта выпустила марку, посвященную военным журналистам (фото)

Укрпочта представила почтовую марку «Миссия: правда» серии «Героические профессии», посвященную военным журналистам и журналисткам. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрпочта представила почтовую марку «Миссия: правда» серии «Героические профессии», посвященную военным журналистам и журналисткам.
Фото: Укрпочта

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Выпуск осуществлен в партнерстве с Премией имени Георгия Гонгадзе — одним из главных знаков отличия для профессиональных журналистов и журналисток в Украине.

Над дизайном почтового выпуска работал художник Антон Логов, работы которых представлены в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и Мехико. Он выбрал для символических образов два цвета — красный и черный.

«Эти цвета передают напряжение войны и сакральность, ведь часто используются в иконописи. С другой стороны, красный символизирует любовь и преданность, закат как исповедь о прожитом дне, эпилоге жизни. Это изображение о самопожертвовании этих героических людей», — объяснил Антон Логов.

Характеристики

  • Тираж почтовой марки — 180 000 экземпляров, конверта «Первый день» — 20 000, карты — 20 000, презентационной папки — 500 экземпляров.
  • Номинал почтовой марки U (эквивалент 20 грн).
  • Количество марок в листе — 6.

Где купить

«Миссия: правда» уже в продаже. Купить ее можно в отделениях Укрпочты и онлайн в Почтовом маркете .

Напомним

«Минфин» писал, что Укрпочта выпустила лимитированную марку, посвященную спецподразделению активных действий Главного управления разведки Минбороны Украины «Артан».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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