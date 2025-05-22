Биткоин-майнеры в апреле продали рекордное количество биткоинов

В апреле 2025 года биткоин -майнеры продали рекордный объем первой криптовалюты. Об этом говорится в отчете аналитической платформы The MinerMag.

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Отмечается, что в апреле публичные компании-майнеры реализовали объем биткоинов, что на 15% превысило их добычу за этот период. Это самый высокий показатель с конца медвежьего рынка 2022 года, что указывает на значительный рост продаж.

Главной причиной такой тенденции является уменьшение доходности майнинговой деятельности. Несмотря на рост первой криптовалюты, стоимость хеша (показатель дохода майнеров на единицу вычислительной мощности) удерживается на низком уровне $55 за петахеш в секунду (PH/s).

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Для сравнения, в декабре, когда биткоин пересек отметку в $107 000, этот показатель кратковременно достигал $63/PH/s. Растущий уровень сложности сети и низкие комиссии по транзакции продолжают оказывать давление на доходность.

В то же время в отчете отмечается, что ведущие игроки майнинговой индустрии не прекращают масштабирование своих операций:

MARA Holdings (MARA): сохраняет лидерство с 57,3 EH/s.

CleanSpark (CLSK): превысил 40 EH/s.

IREN: обошла Riot Platforms, увеличив мощность на 25%. Компания стремится достичь 50 EH/s к июню.

Cango (CANG): планирует добавить 18 EH/s к июлю.

Кроме того, майнеры адаптируют свою стратегию приобретения оборудования. Ряд компаний заключили соглашения с Bitmain, рассчитываясь за новые установки биткоинами. Эти контракты предусматривают опцию выкупа монет по фиксированной цене, что позволяет хеджировать потенциальные риски в случае дальнейшего роста курса биткоина.

Акции майнеров

Акции майнеров, сильно «просевших» в первом квартале 2025 года, начали понемногу возобновляться. Некоторые из них даже выросли более чем на 60% за один только апрель. Но с начала года в плюсе по-прежнему только CleanSpark и MARA Holdings.