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22 мая 2025, 18:04 Читати українською

Суд арестовал активы сына экспрезидента «Мотор Сичи» на полмиллиарда гривен

По материалам Службы безопасности и Офиса генерального прокурора арестованы активы сына экспрезидента «Мотор Сичи» Вячеслава Богуслаева — Александра — на полмиллиарда гривен. Его, как и отца, подозревают в хищении активов компании. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам Службы безопасности и Офиса генерального прокурора арестованы активы сына экспрезидента «Мотор Сичи» Вячеслава Богуслаева — Александра — на полмиллиарда гривен.
Фото: НБУ

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В частности, заблокированы 62 объекта коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративные права на 18 украинских компаний и акции двух отечественных акционерных обществ.

Среди арестованных активов — цеха по сборке вертолетов, завод по производству шлифовального оборудования и десятки объектов «Мотор Сичи», фигуранты незаконно отчужденные в свою пользу.

Напомним

В апреле 2025 года совместная следственная группа СБУ и ОГП, правоохранительных органов Монако и Франции задержала Александра Богуслаева в Монако.

По материалам дела, сын и его отец незаконно завладели контрольным пакетом акций госпредприятия, а затем продали за $650 млн.

В октябре 2022 года СБУ задержала Богуслаева из-за обвинений в государственной измене. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Им сообщили о подозрении в коллаборационизме и пособничестве стране-агрессору.

«Минфин» также писал, что Шевченковский районный суд Киева избрал президенту АО «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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