Военный сбор: За 4 месяца налогоплательщики уплатили уже 47,8 млрд гривен

За январь-апрель 2025 года налогоплательщики уплатили в бюджет 47,8 млрд грн военного сбора. Это втрое или на 35 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году (12,8 млрд грн). Об этом говорится в данных Государственной налоговой службы Украины.