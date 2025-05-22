За январь-апрель 2025 года налогоплательщики уплатили в бюджет 47,8 млрд грн военного сбора. Это втрое или на 35 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году (12,8 млрд грн). Об этом говорится в данных Государственной налоговой службы Украины.
Военный сбор: За 4 месяца налогоплательщики уплатили уже 47,8 млрд гривен
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
В налоговой такой рост объясняют повышением с 1 декабря 2024 размера ставки военного сбора до 5% и сознательной позицией плательщиков, своевременно уплачивающих налоги.
Какие регионы заплатили больше всего
Больше всего оплатили:
- город Киев — 15,7 млрд грн;
- Днепропетровская область — 5,5 млрд грн;
- Львовская область — 3,6 млрд грн;
- Харьковская область — 3,1 млрд. гривен.
Военный сбор платят все категории налогоплательщиков.
Ставки военного сбора
- ФОП первой, второй и четвертой групп — 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года (в 2025 году размер ежемесячного авансового взноса — 800 грн);
- плательщики единого налога третьей группы (кроме е-резидентов) — 1% от полученного дохода ежеквартально;
- ФОП на общей системе налогообложения — 5 % от чистого годового налогооблагаемого дохода;
- наемные работники — 5% от начисленной заработной платы;
- военнослужащие и работники ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки Украины, ГУР, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны Украины, Госспецсвязи, Государственной специальной службы транспорта Украины — 1,5% с дохода, полученного в виде денежного довольствия, денежных вознаграждений и других выплат.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии