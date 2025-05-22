Заявления Трампа, атаки рф и пошлины ЕС: гривну зажало между огнем и кризисом! Что будет с курсом доллара? (видео)

В этом видео разбираем ключевые события, которые окажут влияние на валютный рынок Украины с 22 по 28 мая.

Дональд Трамп призывает к немедленному прекращению войны, но россия не идет навстречу. Это повышает геополитическое напряжение и создает давление на доллар и евро. Параллельно агентство Moody's снижает кредитный рейтинг США впервые с 1917 года, что также сказывается на позициях американской валюты.

Обсуждаем возможные пошлины ЕС на украинский экспорт и их влияние на гривну.

Рассматриваем, как День Поминовения в США 26 мая изменит график расчетов на межбанке и почему наибольшая активность ожидается 27−28 мая.

Сможет ли НБУ удержать ситуацию? И что дальше с курсом?