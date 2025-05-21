Официальный курс: НБУ повысил гривну на девять копеек

Национальный банк Украины установил на 21 мая 2025 официальный курс гривны на уровне 41,4851 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 9 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 21 мая установил официальный курс гривны по евро на уровне 46,65 грн (на 20 мая курс был установлен на уровне 46,85 грн). Европейская валюта подешевела на 20 копеек.

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