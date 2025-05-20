Национальный банк Украины установил на 20 мая 2025 официальный курс гривны на уровне 41,576 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 7 копеек.
Официальный курс: НБУ понизил гривну на семь копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 20 мая установил официальный курс гривны по евро на уровне 46,85 грн (на 19 мая курс был установлен на уровне 46,44 грн). Европейская валюта подорожала на 41 копейку.
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Источник: Минфин
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