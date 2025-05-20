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20 мая 2025, 11:32 Читати українською

JPMorgan откроет клиентам доступ к покупке биткоина, комиссии в сети BTC достигли максимума: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Комиссии в сети биткоина достигли максимума в 2025 году

Средняя комиссия за транзакцию в сети биткоина выросла до самого высокого уровня в 2025 году — $2,40. Об этом свидетельствуют данные The Block.

Отмечается, что показатель вырос на $1 с начала мая и отражает увеличение спроса на блочное пространство, что часто сопровождает рост рыночной активности.

По словам журналистов, повышение комиссий происходит на фоне сокращения ежедневных транзакций. Если 22 апреля их было более 507 000, то пока показатель уменьшился на 35% — до 330 000 операций, говорится в заявлении.

Кроме того, объем так называемого неликвидного предложения первой криптовалюты, хранящейся в неактивных кошельках, достиг нового исторического максимума.

В The Block отметили, что это может привести к понижению доступного предложения на рынке в случае усиления спроса.

«Уменьшение количества монет, доступных на биржах, означает, что рост спроса может повлечь за собой дефицит предложения, что потенциально подтолкнет цену еще выше», — говорится в заявлении.

JPMorgan откроет клиентам доступ к покупке биткоина

Финансовый гигант JPMorgan позволит клиентам инвестировать в биткоин, однако не будет предоставлять услуги по его хранению. Об этом заявил CEO банка Джейми Даймон, сообщает CoinDesk.

Несмотря на этот шаг, Даймон не отказался от критики первой криптовалюты. Он подчеркнул, что не является ее сторонником и считает биткоин инструментом для незаконной деятельности.

«Мы говорим о блокчейне уже 12−15 лет. Мы потратили на это слишком много. Это не столь важно, как все думают», — прокомментировал он.

Читайте также: JPMorgan прогнозирует больший потенциал роста биткоина по сравнению с золотом во второй половине года

90% финучреждений уже интегрируют или планируют интегрировать стейблкоины — Fireblocks

Большинство финансовых институтов активно внедряют стейблкоины в свою деятельность — 90% опрошенных уже используют токены или планируют их интеграцию. Такие результаты представила компания Fireblocks.

В исследовании приняли участие 295 руководителей банков, платежных сервисов, финтех-компаний и других финансовых структур. 49% уже внедрили поддержку стейблкоинов, 23% проводят пилоты, еще 18% находятся на этапе планирования. Только 10% не определились по внедрению токенов.

Банки чаще всего применяют стейблкоины для сохранения объемов трансграничных транзакций, не изменяя существующую инфраструктуру. Финтех и платежные компании стремятся повысить маржинальность и прибыльность.

«Гонки стейблкоинов стали необходимостью — спрос со стороны клиентов растет, а сценарии применения становятся все более зрелыми», — отметили аналитики.

Среди преимуществ стейблокинов: легкая интеграция в фиатные процессы, повышение конкурентоспособности банков на фоне роста финтеха, а также снижение потребности в оборотном капитале.

Регуляторные барьеры уменьшаются — только 20% респондентов считают соответствие нормам препятствием, тогда как два года назад таковых было 80%. Fireblocks объясняют это ростом прозрачности, усовершенствованными AML-подходами и более четкой государственной политикой.

Основные направления интеграции:

  • возобновление конкурентных позиций и повышение клиентской лояльности (58%);
  • прием платежей (28%);
  • оптимизация ликвидности (12%);
  • расчеты с торговцами (9%);
  • выставление счетов в B2B (9%).

Среди ключевых преимуществ:

  • скорость расчетов (48%);
  • прозрачность (36%);
  • улучшение ликвидности и интеграция с финансовыми потоками (по 33%);
  • усиление безопасности (31%);
  • уменьшение транзакционных издержек (30%).

Strategy приобрела 7 390 биткоинов за $765 миллионов

Компания Strategy (ранее MicroStrategy) приобрела дополнительно 7390 BTC на сумму $764,9 млн в период с 12 по 18 мая 2025 года. Средняя цена одного биткоина составила $103 498.

Согласно данным, покупка профинансирована путем размещения обычных ценных бумаг MSTR и привилегированных бессрочных акций STRK.

Благодаря этому приобретению общие запасы Strategy достигли 576230 BTC. К моменту публикации материала совокупная стоимость этого объема актива превышает $59 млрд. При этом средняя цена покупки одного биткоина составляет $69 726.

По словам соучредителя фирмы Майкла Сейлора, компания в целом потратила на инвестиции в первую криптовалюту $40,2 млрд. Таким образом, нереализованная прибыль Strategy составляет $18,8 млрд.

В рамках последнего размещения фирма продала более 1,7 млн акций MSTR на $705,7 млн и 621 000 акций STRK на $59,7 млн. Остаток неиспользованных акций оценивают более чем в $39 млрд. Эти действия являются частью плана компании «42/42» по привлечению $84 млрд для закупки биткоина.

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Источник: Минфин
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