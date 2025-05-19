Украинцам будут зачислять к страховому стажу время работы за границей

Правительство утвердило порядок подтверждения и зачисления периодов трудовой деятельности лица за пределами страны в страховой стаж (стаж работы) для назначения пенсии по возрасту. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 562, пишет Интерфакс-Украина.

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Подробности

Как отмечается порядок, устанавливает процедуру подтверждения и зачисления периодов работы лица в другом государстве (при наличии) для определения права на назначение пенсии по возрасту при условии зачисления таких периодов работы в страховой стаж (стаж работы) согласно законодательству соответствующего государства в случае недостаточности собственного страхового стажа.

Согласно постановлению трудовой стаж, приобретенный в странах, с которыми Украина имеет международные соглашения, учитывается в страховой стаж украинцев в соответствии с условиями этих договоров.

Лица, работавшие в других государствах и у которых отсутствует необходимый страховой стаж для назначения пенсии, добавляют к заявлениям о назначении пенсии подтверждающие это документы.

Как засчитать иностранный стаж

Если предоставленные документы не позволяют подтвердить зачисление заграничного трудового стажа в соответствии с законодательством другой страны или если лицо не подало подтверждающих документов, территориальный орган Пенсионного фонда Украины в течение 5 рабочих дней после поступления заявления о назначении пенсии со всеми необходимыми документами подает в МИД запрос для отправки в течение 5 рабочих дней со дня его получения государству запрос о предоставлении подтверждающих документов.