На портале «Дия» появится ИИ-ассистент

На портале «Дия» появится бета-версия чат-бота на основе искусственного интеллекта, отвечающего на вопросы граждан в формате диалога. Об этом пишет ЭП.

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Функционал нового ассистента

Пользователи смогут текстовым запросом получать информацию, например о ближайшем Центре предоставления административных услуг или необходимых справках для пересечения границы, а также заказывать услуги. Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации, отметил: «Достаточно будет просто написать отправь мне справку о доходах за 2023 год — и ИИ автоматически найдет нужную информацию в реестре и отправит документ».

Упрощение бюрократии

ИИ поможет с оформлением сложных процессов, в том числе компенсаций за разрушенное имущество. Пользователю достаточно сообщить в чате о повреждении дома из-за обстрела, и система самостоятельно проведет через все этапы: попросит фото, сформирует заявление, проверит данные в реестрах и передаст его в комиссию.

Будущее «Дии»

Федоров рассказал, что Минцифры планирует превратить «Дию» в полноценного ИИ-агента. В перспективе государственные услуги станут доступны через голосовые запросы, а традиционные интерфейсы уйдут в прошлое. Об этом он заявил сегодня на конференции DOU Day.