Великобритания введет новые правила для криптокомпаний с 2026 года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 мая 2025, 11:27 Читати українською

Великобритания введет новые правила для криптокомпаний с 2026 года

С 1 января 2026 года все криптовалютные компании, работающие в Великобритании или обслуживающие ее граждан, будут обязаны отчитываться перед налоговыми органами о каждом пользователе и каждой трансакции. Об этом пишет Incrypted.

С 1 января 2026 года все криптовалютные компании, работающие в Великобритании или обслуживающие ее граждан, будут обязаны отчитываться перед налоговыми органами о каждом пользователе и каждой трансакции.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Новые правила введет Налоговая служба Ее Величества (HMRC) в рамках глобальной инициативы Cryptoasset Reporting Framework (CARF).

Цель нововведения — усиление прозрачности крипторынка и борьба с уклонением от уплаты налогов, что должно приблизить стандарты отчетности в криптосфере к банковским.

Компании должны будут собрать и передать HMRC следующую информацию о пользователях:

  • полное имя, адрес и налоговый идентификационный номер (TIN);
  • данные обо всех трансакциях: типе и количестве активов, стоимости и характере операции.

Обязательство распространяется как на внутренние, так и иностранные платформы, работающие с британскими клиентами. За нарушение или неполную отчетность предусмотрены штрафы до £300 за каждого пользователя.

Читайте: Биткоин пробил отметку в $107 000 впервые с конца января

Несмотря на то, что обязательная отчетность начнется только в 2026-м, британские власти рекомендуют компаниям начать сбор данных уже сейчас, чтобы успеть адаптировать свои процессы и инфраструктуру.

Таким образом, британское правительство стремится соединить регулирование с поддержкой финтеха.

В апреле во время UK Fintech Week министерша финансов Рейчел Ривз заявила о подготовке законопроекта, интегрирующего биржи, кастодиальные сервисы и других участников крипторинка к единому регуляторному полю.

«Надежные правила в сфере криптовалют повысят доверие инвесторов, будут способствовать развитию финтеха и защитят граждан по всей стране», — подчеркнула Ривз.

Британия также исследует возможность создания трансатлантической регуляторной песочницы для цифровых активов в сотрудничестве с США.

Новый подход страны отличается от регулирования MiCA, принятого в Европейском Союзе.

Вместо создания отдельной структуры, Великобритания интегрирует криптовалюты в уже действующее финансовое законодательство. Это касается кредитования, стейкинга, стабильных монет и т. п. — без дополнительных требований для зарубежных эмитентов стейблкоинов или ограничений по объемам трансакций.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты из Minfin.com.ua

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами