Цены на нефть падают из-за экономических и геополитических факторов

Цены на нефть показали снижение из-за ухудшения кредитного рейтинга США и слабых экономических данных из Китая. Об этом пишет Reuters.

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Изменения цен на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 35 центов (0,5%) и составили 65,06 долларов за баррель. В то же время, американская нефть WTI потеряла 26 центов (0,4%), опустившись до 62,23 долларов за баррель.

Экономические причины падения

Основной причиной стало решение агентства Moody's снизить кредитный рейтинг США, что связано с увеличением госдолга до 36 триллионов долларов. Также негативно повлияли данные из Китая: хотя промышленное производство в апреле превысило прогнозы, его рост все равно замедлился.

Геополитические факторы

Рынки насторожены из-за нестабильности в торговых отношениях между США и Китаем, которые носят временный характер, а также из-за непредсказуемой политики Дональда Трампа. Дополнительное давление оказывают неопределенность вокруг ядерных переговоров с Ираном и обострение между Россией и Эстонией после задержания россией греческого танкера в Эстонском порту.

Ситуация в США

В США зафиксировано уменьшение количества активных буровых установок до 473, что является самым низким показателем с января 2025 года.