$4 млн на клубы, $9 млн — на авто: В США 12 человек обвиняют в краже крипты на $263 миллиона

В федеральном суде Соединенных Штатов объявили о новых обвинениях для 12 лиц — как американцев, так и иностранцев. Их подозревают в том, что они являлись частью крупной киберпреступной сети, которая действовала в США и за их пределами и заработала на своих махинациях $263 млн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

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Отмечается, что несколько подозреваемых были арестованы на этой неделе в Калифорнии, в то время как двое, как считается, находятся за границей, в Дубае. Фигуранты дела связаны с Мелоуном Лемом, укравшим более 4 100 биткоинов у одного из клиентов платформы Genesis.

Как все начиналось

Согласно материалам дела, преступная группа начала свою деятельность не позднее октября 2023 г., которая продолжалась до марта 2025 года. Ее члены познакомились и сплотились на онлайн-игровых платформах.

В преступной группе существовало четкое распределение ролей: хакеры взламывали базы данных, организаторы координировали действия, определяли цели, совершали звонки жертвам, занимались отмыванием денег, а также совершали кражи со взломом, нацеливаясь на аппаратные криптокошельки.

Схема

Хакеры взламывали веб-сайты и серверы для получения баз данных, связанных с криптовалютами, или покупали их в даркнете. Организаторы преступной группы обрабатывали эту информацию с целью выявления наиболее ценных жертв.

Злоумышленники звонили по телефону жертвам, используя методы социальной инженерии, убеждая их в том, что их аккаунты под угрозой кибератаки. Они предлагали свою помощь для их защиты. Похищенную криптовалюту переводили в фиат в виде наличных или банковских переводов.

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Деньги тратили на роскошную жизнь

По данным обвинения, на похищенные средства члены преступной группы покупали роскошные вещи и услуги, среди которых: посещение ночных клубов с расходами до $500 000 за вечер, дорогие женские сумки стоимостью десятки тысяч долларов (раздаваемых на вечеринках), элитные часы стоимостью от $100 000 до $500 000.

Преступники также арендовали дома в Лос-Анджелесе, Хэмптоне и Майами, заказывали частные самолеты, нанимали охранников и приобрели не менее 28 экзотических автомобилей стоимостью от $100 000 до $3,8 млн.

Отмывание крипт

Для отмывания похищенной криптовалюты злоумышленники использовали различные миксеры и криптобиржи, применяя сложные схемы переводов через многочисленные кошельки и виртуальные частные сети (VPN), чтобы скрыть свою подлинную личность.

Один из эпизодов, упомянутый в обвинении, касается 18 августа 2024 года, когда Мелоун Лем, общаясь с жертвой в Вашингтоне, мошенническим путем получил более 4 100 биткоинов, стоимость которых на тот момент превышала $230 млн. В противном случае, в июле 2024 года, Лем и других обвиняют в краже более $14 млн в криптовалюте у другой жертвы.

Злоумышленники также совершали кражи со взломом. В июле 2024 года Марлон Ферро проник в дом жертвы в Нью-Мексико, чтобы похитить аппаратный криптокошелек, в то время как Лем отслеживал местонахождение жертвы, войдя в ее аккаунт iCloud.

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Обвинение также утверждает, что преступная группа занималась деятельностью по отмыванию денег. Кунала Мехту, Хамзу Дуста, Джоэла Кортеза и Эвана Тангемана подозревают в предоставлении нелицензированных услуг по обмену криптовалюты на наличные для преступной организации, аренде роскошных домов для ее членов с использованием поддельных документов, организации перелетов на частных самолетах за похищенную криптовалюту, сокрытии права собственности на экзотические автомобили путем их регистрации на подставные компании и пересылке крупных сумм наличных по почте, скрывая их в мягких игрушках.

Даже после своего ареста в сентябре 2024 года, находясь под стражей, Мелоун Лем, как утверждается, продолжал сотрудничать с другими членами преступной группы, передавая и получая указания, собирая похищенную криптовалюту и организовывая покупку дорогих сумок Hermes Birkin, доставлявших его девушек.

Расследование по этому делу продолжается. Дело ведет помощник прокурора США Кевин Розенберг.