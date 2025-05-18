Укрпочта выпустила лимитированную марку, посвященную подразделу ГУР «Артан» (фото)

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Марка получилась ограниченным тиражом в 1 670 штук. Каждый коллекционный почтовый набор включает в себя нумерованный лист с шестью марками, художественный конверт и штемпель спецпогашения.

Каждая марка в наборе посвящена отдельной боевой миссии, которую реализовали воины «Артана».

Церемонию спецпогашения марки провели начальник ГУР М О Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов, гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, бригадный генерал с позывным «Философ», командир подразделения активных действий «Артан» Виктор Торкотюк вместе с разведчиками.

Характеристики

Дизайн — Валерия Ручки

Дата выпуска — 17.05.2025

Количество марок в листе — 28

Номинал каждой почтовой марки U

Приобрести новинку можно в почтовом маркете Postmark.

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«Артон»

Артан ― сформирован в 2022 году. Бойцы спецподразделения обороняли Киевскую и Донецкую области, в том числе в битвах за Бахмут и Часов Яр, воевали в Харьковской и Запорожской областях, осуществляли морские миссии — вернули под контроль Украины нефтегазодобывающие платформы в Черном море, участвовали в тайных операциях военной разведки.