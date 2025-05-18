Укрпочта представила новую почтовую марку, посвященную спецподразделению активных действий Главного управления разведки Минбороны Украины «Артан». Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
Укрпочта выпустила лимитированную марку, посвященную подразделу ГУР «Артан» (фото)
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Марка получилась ограниченным тиражом в 1 670 штук. Каждый коллекционный почтовый набор включает в себя нумерованный лист с шестью марками, художественный конверт и штемпель спецпогашения.
Каждая марка в наборе посвящена отдельной боевой миссии, которую реализовали воины «Артана».
Церемонию спецпогашения марки провели начальник ГУР
Характеристики
- Дизайн — Валерия Ручки
- Дата выпуска — 17.05.2025
- Количество марок в листе — 28
- Номинал каждой почтовой марки U
Приобрести новинку можно в почтовом маркете Postmark.
Читайте также: Укрпочта выпустила новую марку, посвященную успешной спецоперации ГУР (фото)
«Артон»
Артан ― сформирован в 2022 году. Бойцы спецподразделения обороняли Киевскую и Донецкую области, в том числе в битвах за Бахмут и Часов Яр, воевали в Харьковской и Запорожской областях, осуществляли морские миссии — вернули под контроль Украины нефтегазодобывающие платформы в Черном море, участвовали в тайных операциях военной разведки.
Комментарии