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18 мая 2025, 10:24 Читати українською

Укрпочта выпустила лимитированную марку, посвященную подразделу ГУР «Артан» (фото)

Укрпочта представила новую почтовую марку, посвященную спецподразделению активных действий Главного управления разведки Минбороны Украины «Артан». Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Укрпочта представила новую почтовую марку, посвященную спецподразделению активных действий Главного управления разведки Минбороны Украины «Артан».
Фото: t.me/igorsmelyansky

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Марка получилась ограниченным тиражом в 1 670 штук. Каждый коллекционный почтовый набор включает в себя нумерованный лист с шестью марками, художественный конверт и штемпель спецпогашения.

Каждая марка в наборе посвящена отдельной боевой миссии, которую реализовали воины «Артана».

Церемонию спецпогашения марки провели начальник ГУР М О Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов, гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, бригадный генерал с позывным «Философ», командир подразделения активных действий «Артан» Виктор Торкотюк вместе с разведчиками.

Характеристики

  • Дизайн — Валерия Ручки
  • Дата выпуска — 17.05.2025
  • Количество марок в листе — 28
  • Номинал каждой почтовой марки U

Приобрести новинку можно в почтовом маркете Postmark.

Читайте также: Укрпочта выпустила новую марку, посвященную успешной спецоперации ГУР (фото)

«Артон»

Артан ― сформирован в 2022 году. Бойцы спецподразделения обороняли Киевскую и Донецкую области, в том числе в битвах за Бахмут и Часов Яр, воевали в Харьковской и Запорожской областях, осуществляли морские миссии — вернули под контроль Украины нефтегазодобывающие платформы в Черном море, участвовали в тайных операциях военной разведки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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