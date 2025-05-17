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17 мая 2025, 12:17 Читати українською

Toyota представила новый электрокроссовер C-HR (фото)

Японский автопроизводитель Toyota анонсировал новый электромобиль Toyota C-HR, созданный на базе концепта 2022 года. Авто станет 20-й электрифицированной моделью Toyota.

Японский автопроизводитель Toyota анонсировал новый электромобиль Toyota C-HR, созданный на базе концепта 2022 года.
Фото: toyota.com

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Автомобиль построен на платформе e-TNGA от Toyota. Новый электрокроссовер 2026 получит аккумуляторную батарею емкостью 74,7 кВт·ч, что обеспечит запас хода на электротяге около 467 километров, а быстрая зарядка с 10% до 80% занимает около 30 минут.

Полноприводная электрическая установка на 338 лошадиных сил обеспечивает разгон до сотни примерно за 5 секунд.

Размеры

  • длина — 4520 мм;
  • ширина — 1870 мм;
  • высота — 1620 мм;
  • колесная база — 2750 мм.

Автомобиль будет оснащен зарядным портом NACS для доступа к широкой сети быстрых зарядных станций, а также будет поддерживать технологию Plug & Charge и зарядку сетей переменного тока.

Управление рекуперативным торможением будет осуществляться с помощью подрулевых лепестков с четырьмя уровнями интенсивности.

Салон и комплектация

Toyota C-HR BEV 2026 будет доступна в комплектациях SE и XSE с 14-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровой панелью приборов, беспроводными зарядными устройствами и комплексом безопасности Toyota Safety Sense 3.0 в стандартной комплектации.

Базовая комплектация электрокросовера будет включать 18-дюймовые колесные диски, датчики дождя и освещения, электрорегулировку водительского сиденья, электропривод дверей багажника, камеру заднего вида, парктроник, комплекс систем безопасности, а также подогрев передних сидений и руля.

В более дорогой версии XSE салон будет украшен искусственной замшей, установлены 20-дюймовые колесные диски, система камер кругового обзора и система полуавтономного управления.

Цена и старт продаж

Стартовая цена Toyota C-HR будет составлять до $40 000. Ожидается, что поступление в дилерские центры Toyota в США состоится в 2026 году.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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