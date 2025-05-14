Инвесторы максимально пессимистичны по отношению к доллару США — отчет BofA

В мае 2025 года пессимизм инвесторов по отношению к американскому доллару достиг наивысшего уровня за 19 лет, ведь показатель underweight в портфелях FMS достиг максимума. Об этом пишет Reuters.

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Причина пессимизма

Bank of America связывает это с торговой политикой Дональда Трампа, повлиявшей на спрос на доллар и американские акции. Показатель underweight означает, что доля актива в портфелях ниже эталонного бенчмарка, что свидетельствует об отрицательных настроениях трейдеров.

Оценка ситуации

В отчете отмечается: «К Женеве настроения инвесторов были мрачными, особенно в отношении американских активов. Майский индекс FMS был не таким медвежьим, как апрельский, но достаточно медвежьим, чтобы предположить, что пейн-трейд будет скромно расти, учитывая, что положительное прекращение события». Речь идет о соглашении между США и Китаем, которое предусматривает снижение пошлин на 115% на 90 дней.

Влияние на рынок

После сделки биткоин вырос, преодолев отметку в $105 000. В то же время чистый показатель underweight для американских акций в мае составил 38%, что на 2% выше, чем в апреле, и максимум за два года.

Изменения в настроениях

Общая уверенность инвесторов выросла: 61% ожидают «мягкой посадки» экономики (против 37% в апреле), а 26% — «жесткой» (против 49% в апреле). Объем наличных денег в портфелях снизился с 4,8% до 4,5%, что ниже среднего показателя 4,7% за 1999−2025 годы, и свидетельствует о росте уверенности.