За последние 12 месяцев больше всего подорожали капуста, морковь, « автогражданка », подешевел — дизель. Об этом пишет Глава Налогового комитета Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Госстата.

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Как изменились цены

По корзине из 54 товаров и услуг, ценовую динамику которых отслеживает Госстат, за последние 12 месяцев (апрель 2024/апрель 2025) наибольшими темпами подорожали:

Капуста (+276%)

Морковь (+223%)

Автогражданка (ОСАГО) (+135%)

Яблоки (+88%)

Яйца (+77%)

Свекла (+77%)

Крупы ячные (+43%)

Масло подсолнечное (+39%)

Мука пшеничная (+38%)

В то же время за последние 12 месяцев подешевела только одна позиция — дизельное топливо (-1,2%). Еще на одну позицию — сало — цена почти не изменилась (+0,2%).

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Факторы влияния на инфляцию

Сезонные факторы в виде неблагоприятных погодных условий летом и осенью прошлого года, повлекшие ухудшение урожайности и уменьшение предложения с/х сырья, отдельных сырых продуктов питания. В случае овощей/фруктов традиционно вдаются в знаки также ограниченные мощности для хранения, остальные культуры — неудовлетворительное качество посевного материала и другие факторы.

Фундаментальные факторы, толкающие вверх базовую инфляцию из-за роста производственных затрат на оплату труда, сырья, энергообеспечения.

В случае автогражданки изменились новые правила страхования, которые вступили в силу с 1 января 2025 года, в т. ч. по увеличению максимальных страховых выплат в соответствии со стандартами ЕС.

Прогнозы

Ожидается, что в мае — июне годовая (за последние 12 месяцев) инфляция начнет спадать. Впрочем, многое будет зависеть от нового урожая и продолжения войны, которая сама по себе остается весомым про-инфляционным фактором, давящим на расходы бизнеса.

Напомним

Последний прогноз потребительской инфляции на конец 2025 года от НБУ — 8,7% от МВФ — 9%, от Правительства — 9,5%.