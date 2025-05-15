За последние 12 месяцев больше всего подорожали капуста, морковь, «автогражданка», подешевел — дизель. Об этом пишет Глава Налогового комитета Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Госстата.
В Госстате назвали, какие продукты подорожали больше всего за последний год
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Как изменились цены
По корзине из 54 товаров и услуг, ценовую динамику которых отслеживает Госстат, за последние 12 месяцев (апрель 2024/апрель 2025) наибольшими темпами подорожали:
- Капуста (+276%)
- Морковь (+223%)
- Автогражданка (ОСАГО) (+135%)
- Яблоки (+88%)
- Яйца (+77%)
- Свекла (+77%)
- Крупы ячные (+43%)
- Масло подсолнечное (+39%)
- Мука пшеничная (+38%)
В то же время за последние 12 месяцев подешевела только одна позиция — дизельное топливо (-1,2%). Еще на одну позицию — сало — цена почти не изменилась (+0,2%).
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Факторы влияния на инфляцию
Сезонные факторы в виде неблагоприятных погодных условий летом и осенью прошлого года, повлекшие ухудшение урожайности и уменьшение предложения с/х сырья, отдельных сырых продуктов питания. В случае овощей/фруктов традиционно вдаются в знаки также ограниченные мощности для хранения, остальные культуры — неудовлетворительное качество посевного материала и другие факторы.
Фундаментальные факторы, толкающие вверх базовую инфляцию из-за роста производственных затрат на оплату труда, сырья, энергообеспечения.
В случае автогражданки изменились новые правила страхования, которые вступили в силу с 1 января 2025 года,
Прогнозы
Ожидается, что в мае — июне годовая (за последние 12 месяцев) инфляция начнет спадать. Впрочем, многое будет зависеть от нового урожая и продолжения войны, которая сама по себе остается весомым про-инфляционным фактором, давящим на расходы бизнеса.
Напомним
Последний прогноз потребительской инфляции на конец 2025 года от НБУ — 8,7% от МВФ — 9%, от Правительства — 9,5%.
Комментарии - 1
Український дежстат, це як п`яна гадалка «дядя пєтя» на посиденьках мужиків в гаражах, шось да нагадає, якусь «статистику» да видасть, короче кажучи пиши 10%, а краще 20%, якось буде :)