В «Дию» добавили пять новых военных облигаций

В «Дию» добавили еще пять военных облигаций, названных в честь временно оккупированных городов: Токмак, Соледар, Форос, Новый Свет и Ливадия.

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Условия новых облигаций

Токмак — ставка 15%, выплата 4 февраля 2026 года;

Соледар — ставка 16,75%, выплата 24 июня 2026 года;

Форос — ставка 16,75%, выплата 3 ноября 2027 года;

Новый Свет — ставка от 16,4%, выплата 14 апреля 2027 года;

Ливадия — ставка от 17,9%, выплата 9 июня 2027 года.

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Покупаете десять облигаций Токмак за 10 443 грн — через год получаете 11 509 грн на карточку єПідтримка. Никакой комиссии и скрытых платежей.