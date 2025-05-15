Алмазодобывающая компания De Beers начала скрытно реализовывать необработанные алмазы по значительно сниженным ценам ограниченному кругу клиентов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
De Beers тайно продает алмазы со скидкой избранным клиентам
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
Обычно De Beers проводит 10 торгов ежегодно в Ботсване для примерно 70 зарегистрированных покупателей, где цены не подлежат обсуждению.
Такой шаг является крайне нетипичным для рынка и усиливает напряженность в отрасли, уже находящейся в кризисном состоянии. Секретные сделки, как отмечает агентство, направлены на сокращение запасов De Beers без открытого снижения цен — практики, которой компания обычно старается избегать. Это создало существенный разрыв между официальными ценами компании и оценками на мировом алмазном рынке.
Читайте также: De Beers сократила прогноз добычи алмазов в 2025 году на 30%
Слухи о таких продажах усиливают напряженность среди покупателей De Beers, не допущенных к специальным сделкам, от которых по-прежнему ожидается оплата по официальному тарифу компании.
Теневые сделки демонстрируют дилемму, с которой сталкивается De Beers: с одной стороны — давление со стороны владельца Anglo American, который хотел бы увеличения продаж, с другой — стремление компании поддержать глобальный рынок, избегая повсеместного снижения цен.
Сложностей так же добавляет тарифная политика, проводимая нынешним президентом США Дональдом Трампом. Почти 90% камней проходят огранку в Индии и лишь потом доставляется в штаты. На сегодня они облагаются налогом в 10%, но через три месяца тариф будет увеличен.
При этом в конце декабря прошлого года СМИ узнали, что у компании накопились запасы драгоценных камней на сумму около $2 млрд. Причиной роста запасов стали падение спроса в Китае, усиление конкуренции со стороны искусственных алмазов, а также пандемия COVID-19, во время которой число браков снизилось, как и спрос на обручальные и свадебные кольца.
Все это привело к сокращению добычи алмазов компанией на 20%, а так же отказом от производства искусственных алмазов. Материнская Anglo недавно объявила о том, что готовит свое горнодобывающие предприятие к выходу на биржу или продаже.
Напомним
Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Anglo Americaпринадлежит 85% в De Beers.
Инвестиционный трамплин
Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.
Комментарии