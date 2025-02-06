De Beers сократила прогноз добычи алмазов в 2025 году на 30%, до 20−23 млн карат против прогнозируемых ранее 30−33 млн карат на фоне сложных рыночных условий. Об этом пишет Bloomber.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

«Мы продолжаем оценивать рыночные условия и в настоящее время реализуем действия по дальнейшему управлению денежными потоками, расходами и уровнями запасов в 2025 году», — отмечается в сообщении.

По итогам 2024 года De Beers добыла 24,7 млн карат алмазов, что было на 22% ниже 2023 года.

В частности, производство подразделения Debswana в Ботсване упало на 27% до 19,94 млн карат на фоне намеренной переработки руды с низкими содержаниями на Jwaneng DBCM в Южной Африке нарастила добычу на 2% до 2,17 млн карат на фоне улучшения содержаний.

В Намибии, производство снизилось на 4% до 2,23 млн карат в результате ремонтных работ судов Debmarine Namibia.

Объем производства компании в Канаде сократился на 16% до 2,38 млн карат из-за плановой переработки бедной руды. Консолидированные объемы продаж за весь год снизились на 28% в годовом исчислении, а средняя цена реализации выросла на 3% до 152 долл/карат, что отражает большую долю проданных необработанных алмазов с более высокой стоимостью, что частично нивелируется 20% снижением среднего индекса цен на алмазы.

De Beers ожидает, что EBITDA за весь 2024 год будет незначительно отрицательной (EBITDA за первое полугодие 2024 года: 300 млн долларов).

«Сложные условия торговли сохранялись в течение всего IV квартала, поскольку осторожные закупки со стороны розничных продавцов и более высокие, чем обычно, уровни запасов в мидстриме подавляли спрос на необработанные алмазы», — отметили в компании.

Напомним

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Anglo Americaпринадлежит 85% в De Beers.

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.