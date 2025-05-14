Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил сегодня, 14 мая, коллективу НАК «Нафтогаз Украины» нового руководителя — Сергея Корецкого.
Шмыгаль озвучил главные цели нового главы Нафтогаза
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Глава правительства очертил общие приоритеты энергетической безопасности Украины и ряд конкретных важных задач для Нафтогаза на ближайшее время:
- Подготовка к следующему отопительному сезону. Свет и тепло должно быть в домах всех украинцев.
- Накопление достаточных запасов голубого топлива в газохранилищах на осенне-зимний период.
- Быстрое и качественное восстановление поврежденной россией инфраструктуры газовой отрасли.
- Наращивание украинской газодобычи с целью максимального покрытия внутренних потребностей.
- Дальнейшее развитие распределенной генерации, что минимизирует потери от российских атак и придаст украинской энергетике новые мощности.
Напомним
«Минфин» писал, что Сергей Корецкий победил в конкурсе на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».
Корецкий возглавляет компании «Укрнафта» и «Укртатнафта» с ноября 2022 года. До этого с 2013 года он занимал должность генерального директора WOG. С 2018 года занимался своим бизнесом.
Источник: Минфин
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