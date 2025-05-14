Шмыгаль озвучил главные цели нового главы Нафтогаза

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Глава правительства очертил общие приоритеты энергетической безопасности Украины и ряд конкретных важных задач для Нафтогаза на ближайшее время:

Подготовка к следующему отопительному сезону. Свет и тепло должно быть в домах всех украинцев.

Накопление достаточных запасов голубого топлива в газохранилищах на осенне-зимний период.

Быстрое и качественное восстановление поврежденной россией инфраструктуры газовой отрасли.

Наращивание украинской газодобычи с целью максимального покрытия внутренних потребностей.

Дальнейшее развитие распределенной генерации, что минимизирует потери от российских атак и придаст украинской энергетике новые мощности.

Напомним

«Минфин» писал, что Сергей Корецкий победил в конкурсе на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Корецкий возглавляет компании «Укрнафта» и «Укртатнафта» с ноября 2022 года. До этого с 2013 года он занимал должность генерального директора WOG. С 2018 года занимался своим бизнесом.