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14 мая 2025, 9:19 Читати українською

США и Саудовская Аравия подписали соглашения и инвестиционные обязательства на $600 миллиардов

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия подписали ряд соглашений и инвестиционных обязательств на сумму $600 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия подписали ряд соглашений и инвестиционных обязательств на сумму $600 млрд.
Фото: AI

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В рамках этих соглашений США и Саудовская Аравия подписали крупнейшее в истории соглашение о продаже американской оборонной продукции стоимостью около $142 миллиарда. При этом Саудовская Аравия уже имеет активные контракты на закупку американского вооружения более чем на $129 млрд.

Также страны подписали ряд соглашений в сфере энергетической безопасности, здравоохранения, технологий, инфраструктуры и добычи критически важных полезных ископаемых.

Саудовская компания DataVolt инвестирует $20 млрд в создание центров обработки данных с искусственным интеллектом и развитие энергетической инфраструктуры в США.

Кроме того, Google, Oracle, Salesforce, AMD, Uber и DataVolt планируют вложить еще $80 млрд. в передовые трансформационные технологии в обеих странах.

Американские компании примут участие в реализации масштабных инфраструктурных проектов в Саудовской Аравии. В частности, Эр-Рияд приобретет газовые турбины и энергетические решения GE Vernova на $14,2 млрд, а также пассажирские самолеты Boeing 737−8 на $4,8 млрд.

Кроме того, Саудовская Аравия инициирует создание нескольких инвестфондов, ориентированных на работу в США. Среди них:

  • Фонд инвестиций в энергетику — $5 млрд,
  • Фонд аэрокосмических и оборонных технологий New Era — $5 млрд,
  • Глобальный спортивный фонд Enfield Sports — $4 млрд.

Инвестиции в США

В Белом доме сообщили, что в 2023 году Саудовская Аравия вложила $9,5 млрд. прямых инвестиций в США. Они были преимущественно направлены в транспортную отрасль, автомобильный сектор и недвижимость.

В 2024 году товарооборот между странами достиг $25,9 млрд, из которых экспорт из США составил $13,2 млрд, а импорт — $12,7 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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