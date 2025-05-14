США и Саудовская Аравия подписали соглашения и инвестиционные обязательства на $600 миллиардов

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия подписали ряд соглашений и инвестиционных обязательств на сумму $600 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В рамках этих соглашений США и Саудовская Аравия подписали крупнейшее в истории соглашение о продаже американской оборонной продукции стоимостью около $142 миллиарда. При этом Саудовская Аравия уже имеет активные контракты на закупку американского вооружения более чем на $129 млрд.

Также страны подписали ряд соглашений в сфере энергетической безопасности, здравоохранения, технологий, инфраструктуры и добычи критически важных полезных ископаемых.

Саудовская компания DataVolt инвестирует $20 млрд в создание центров обработки данных с искусственным интеллектом и развитие энергетической инфраструктуры в США.

Кроме того, Google, Oracle, Salesforce, AMD, Uber и DataVolt планируют вложить еще $80 млрд. в передовые трансформационные технологии в обеих странах.

Американские компании примут участие в реализации масштабных инфраструктурных проектов в Саудовской Аравии. В частности, Эр-Рияд приобретет газовые турбины и энергетические решения GE Vernova на $14,2 млрд, а также пассажирские самолеты Boeing 737−8 на $4,8 млрд.

Кроме того, Саудовская Аравия инициирует создание нескольких инвестфондов, ориентированных на работу в США. Среди них:

Фонд инвестиций в энергетику — $5 млрд,

Фонд аэрокосмических и оборонных технологий New Era — $5 млрд,

Глобальный спортивный фонд Enfield Sports — $4 млрд.

Инвестиции в США

В Белом доме сообщили, что в 2023 году Саудовская Аравия вложила $9,5 млрд. прямых инвестиций в США. Они были преимущественно направлены в транспортную отрасль, автомобильный сектор и недвижимость.

В 2024 году товарооборот между странами достиг $25,9 млрд, из которых экспорт из США составил $13,2 млрд, а импорт — $12,7 млрд.