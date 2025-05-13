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13 мая 2025, 15:46 Читати українською

Женщины составляют 82% безработных в Украине — исследование

Среди безработных в Украине фиксируется значительная гендерная дипропорция: 82% составляют женщины, что в значительной степени основывается на мобилизации и военном положении. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Зарегистрированная безработица в Украине», проведенного по совместной инициативе Государственной службы занятости Украины (ГСЗ) и Helvetas Swiss Intercooperation, сообщает Интерфакс-Украина.

Среди безработных в Украине фиксируется значительная гендерная дипропорция: 82% составляют женщины, что в значительной степени основывается на мобилизации и военном положении.
Фото: freepik.com

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Портрет безработного

Согласно отчету, в возрастной структуре наибольшая доля безработных приходится на лиц в возрасте 36−54 лет, тогда как молодежь (18−25 лет) составляет всего 6,4%.

«Уровень образования безработных в основном высок: свыше 31% имеют высшее образование, а 31,4% — профессионально-техническое. В некоторых регионах, таких как г. Киев, доля лиц с высшим образованием достигает 69,3%. Однако высокий уровень образования не всегда гарантирует трудоустройство, что свидетельствует о дисбалансе. в результатах исследования.

Вместе с тем отмечается, что многочисленными профессиональными группами среди опрошенных безработных являются профессионалы (29,4%) и специалисты (22,4%). При этом доля простейших профессий и профессий сельского хозяйства минимальна (1,4% и 1,1% соответственно), что свидетельствует о повышенном спросе на рабочие профессии и очевидном квалификационном и региональном дисбалансе на рынке труда.

Среди специальных статусов зарегистрированных безработных доминируют внутренне перемещенные лица (ВПЛ, 24%) и лица с инвалидностью (8%). В Луганской области более 90% зарегистрированных безработных есть ВПЛ, что обусловлено оккупацией региона.

В общем, профессиональные приоритеты и потребности в обучении представителей уязвимых групп не отличаются от остальных категорий безработных. В то же время, среди представителей уязвимых групп отмечается несколько более высокий уровень мотивации к труду и меньшие зарплатные ожидания.

Причины безработицы

Основными причинами безработицы в ходе опроса респонденты указали личные обстоятельства (37,7%) и низкую оплату труда (20,7%).

«Этим может объясняться в целом невысокая мотивация безработных к изменению места жительства и возможной смене профессии», — отмечают организаторы исследования.

В то же время, основными ожиданиями от работы являются высокая заработная плата (59,1%), а также стабильность и безопасность (51,3%). Большинство безработных (78,1%) не готовы менять место жительства для трудоустройства, основными причинами которых являются личные жизненные обстоятельства (74,1%) и отсутствие жилья (32,3%).

Согласно отчету, в структуре желаемых для безработных преобладают профессии высшего образования. Так, 7 из 10 наиболее желаемых профессий для безработных — это профессии высшего образования.

В то время как со стороны работодателей в структуре потребностей абсолютное преимущество принадлежит рабочим профессиям. При этом среди самых желанных безработных называют профессии продавцов-консультантов, поваров, водителей автотранспортных средств и бухгалтеров.

Уровень зарплаты

Ожидания уровня зарплаты преимущественно колеблются в пределах 8−20 тысяч грн, что в целом приближено к средней зарплате в Украине. В то же время имеются значительные гендерные и региональные отличия зарплатных ожиданий: мужчины демонстрируют более высокие зарплатные ожидания, чем женщины.

Готовность сменить профессию проявляет лишь 23,1% зарегистрированных безработных, тогда как 29,6% вообще не рассматривают такую возможность, объясняя это в основном тем, что это не решит их проблемы (44,4%), а также сложностью процесса обучения (32,2%).

«Сравнение структуры потребностей работодателей с приоритетами обучения безработных свидетельствует об их структурном несоответствии. Безработные в большинстве своем стремятся повышать имеющийся уровень образования, в то время как потребности работодателей сосредоточены преимущественно в сфере рабочих профессий, что требует быстрой переквалификации», — отмечается в результатах.

Опрос

В опросе приняли участие 68 838 безработных, что ориентировочно составляет 70% от их количества. Опрос проведен с 20 ноября по 20 декабря 2024 года.

Напомним

Согласно апрельскому инфляционному отчету НБУ, уровень безработицы в 2024 году составил 13,1%. На 2025 год Нацбанк прогнозирует безработицу на уровне 10,9% и несколько ниже на 2026 год — 10,5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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