В Счетной палате объяснили, зачем облагать налогом российских пленных

Расходы на содержание военнопленных россиян могут войти в финансовые претензии Украины к государству-агрессору в будущем, заявил член Счетной палаты Кирилл Клименко. Об этом пишут на сайте госоргана.

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По словам Клименко, точный учет расходов на систему содержания военнопленных важен для ответственности правительства перед украинскими налогоплательщиками.

Он добавил, что эти расходы могут стать частью финансовых требований Украины к государству-агрессору в будущем.

«Мы должны быть уверены, что они документально подтверждены и обоснованы», — подчеркнул Клименко.

Напомним, что Кабинет министров 9 мая одобрил законопроект, регулирующий налогообложение доходов военнопленных россиян, обязав их уплачивать налог на доходы и военный сбор.