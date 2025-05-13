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13 мая 2025, 11:13 Читати українською

Трамп снизил пошлины на товары из Temu и Shein до 54%

Президент США Дональд Трамп подписал указ о понижении таможенной ставки на недорогие китайские товары со 120% до 54% с 14 мая 2025 года. Об этом пишет Reuters.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о понижении таможенной ставки на недорогие китайские товары со 120% до 54% с 14 мая 2025 года.

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Детали изменений

Новые правила касаются схемы «de minimis», которая раньше позволяла ввозить товары стоимостью до $800 без пошлины и с минимальными проверками. Этой возможностью активно пользовались китайские компании, такие как Temu и Shein, а также контрабандисты, в частности для ввоза фентанила. Более 90% почтовых посылок в США поступают через «de minimis», из них 60% — из Китая.

Контекст и критика

Американские политики давно критикуют схему как «лазейку», что вредит местным производителям и способствует контрабанде. Фиксированный сбор в $100 сохранится, хотя с июня планировалось его повышение до $200. Изменения являются частью торгового соглашения между США и Китаем, которое предусматривает снижение пошлин на 115 процентных пунктов на 90 дней.

Связь с веб-результатами

Эта новость согласуется с информацией по веб-результатам: Axios (12 мая 2025 года) сообщал о снижении тарифов до 54% для Shein и Temu, а NPR (9 февраля 2025 года) отмечал, что отмена «de minimis» повлияет на эти компании. Newsweek (12 мая 2025 года) также подтверждает 90-дневную паузу в тарифах между США и Китаем.

Источник: Минфин
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