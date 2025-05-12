Новый биткоин-майнер, поддерживаемый сыновьями Трампа, выходит на Nasdaq

Новый биткоин-майнер American Bitcoin , созданный при участии Эрика и Дональда Трампа-младшего, планирует выйти на биржу Nasdaq из-за слияния с Gryphon Digital Mining в третьем квартале 2025 года. Об этом пишет Reuters.

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Детали слияния

Компания American Bitcoin, основанная в марте 2025 года, сохранит 98% собственности для Эрика Трампа (директора по стратегии), Дональда Трампа-младшего, Hut 8 и других акционеров. Акции Hut 8 выросли на 13%, а Gryphon — более чем втрое после объявления.

Контекст и критика

Семья Трампа активно развивает криптопроекты, включая мем-монету и World Liberty Financial. Президент Трамп обещает сделать США лидером в криптосфере, ослабив регулирование, но это вызывает критику из-за возможных конфликтов интересов.