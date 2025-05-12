Уолл-стрит положительно отреагировала на таможенное перемирие между США и Китаем

В понедельник американские фондовые индексы резко выросли после объявления о снижении пошлин между США и Китаем, что снизило напряжение на рынках. Об этом пишет Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Dow Jones поднялся на 649,7 пункта (+1,57%) до 41 899,05. S&P 500 вырос на 147,3 пункта (+2,60%) до 5 807,2. Nasdaq показал наибольший рост — на 745,6 пункта (+4,16%) до 18 674,555. Договоренность вернула инвесторам уверенность после нестабильного периода.

Напомним, что согласно заявлению от 12 мая, обнародованному в Женеве, США снизят пошлины на китайские товары со 145% до 30% (учитывая пошлины, связанные с фентанилом) с 14 мая. Китай, в свою очередь, снизит пошлины на американские товары со 125% до 10%. Обе стороны создадут механизм для дальнейших переговоров по экономическим и торговым вопросам.