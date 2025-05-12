Мошенничество с платежными картами в Украине: убытки выросли на 37% в 2024 году

В 2024 году количество мошеннических операций с платежными картами в Украине уменьшилось на 1% (2 тысячи операций) — до 270 тысяч, но сумма убытков выросла на 37%, достигнув 1,1 миллиарда гривен. Об этом пишет пресс-служба НБУ .

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Основные показатели

Средняя сумма одной мошеннической операции выросла на 39% — с 3065 гривен в 2023 году до 4247 гривен в 2024 году. На 1 миллион расходных операций приходилось 31 мошенничество, а на 1 миллион гривен расходов — 176 гривен убытков (рост относительного уровня убытков на 28%). Общая сумма расходных операций с картами выросла на 8%.

Особенности мошенничества

83% мошеннических случаев произошли в интернете, а 84% убытков (против 80% в 2023 году) вызваны социальной инженерией, когда клиенты сами разглашают данные карт или пароли.