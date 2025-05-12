Импорт бензина в Украину вырос на 28%. Литва в лидерах

В апреле импорт бензина в Украину составил чуть менее 100 тысяч тонн, что на 28% больше, чем в прошлом, и оставался стабильным по сравнению с мартом. Об этом пишет издание Enkorr.

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Лидерство «Орлен Литва»

Второй месяц подряд крупнейшим поставщиком является литовская «Орлен Литва», для которой Украина стала важным рынком. С начала 2025 г. импорт бензина достиг 370 тысяч тонн, что на 19% больше, чем в 2024 году. PKN Orlen, в частности, снабжила 37,5 тысячами тонн «спиртового» бензина с биоэтанолом, заняв ведущую позицию.

Влияние биоэтанола

С 1 мая вступила в силу норма об обязательном добавлении биоэтанола, из-за чего 60% импорта (58 тысяч тонн) составил «спиртовой» бензин. Крупнейшими импортерами стали ОККО и WOG, закупившие 84% такого топлива. Издание отмечает, что PKN Orlen быстро адаптировался к новым требованиям рынка.