Катар подарит Трампу «летучий дворец» за $400 миллионов

Администрация Дональда Трампа получит от королевской семьи Катара Boeing 747−8, которая станет самым дорогим подарком от иностранных правительств в истории США. Об этом пишет ABC News.

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Условия подарка

Самолет, известный как летучий дворец через роскошный интерьер, Трамп будет использовать как Air Force One до конца своего второго срока. После этого, не позднее 1 января 2029, его передадут фонду президентской библиотеки Трампа. Объявление о подарке планируется на следующей неделе во время визита Трампа в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Самолет осматривался Трампом в феврале в аэропорту Вест-Палм-Бич.

Юридическая оценка

Юристы Белого дома и Минюста США подготовили заключение для министра обороны Пита Гегсета, утверждая, что Военно-воздушные силы могут принять самолет без нарушения законов о взяточничестве. Генпрокурор Пэм Бонди и юрисконсульт Дэвид Варрингтон подтвердили законность передачи, если она состоится до 2029 года. ВВС США модифицируют самолет и покроют все расходы.

Стоимость и значение

Эксперты оценивают Boeing 747−8 в 400 миллионов долларов без учета дополнительного оборудования для безопасности и связи, что делает его беспрецедентным подарком для США.