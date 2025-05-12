США и Китай близятся к завершению торговой войны

Соединенные Штаты выразили положительные ожидания по поводу завершения торговых переговоров с Китаем, которые должны снизить напряжение между странами, вызванное политикой Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

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Результаты переговоров

Министр финансов США Скотт Бессент в Женеве заявил: «Я рад сообщить, что мы добились значительного прогресса между Соединенными Штатами и Китаем в очень важных торговых переговорах». Он назвал переговоры продуктивными и пообещал подробный отчет в понедельник. Торговый представитель США Джеймисон Грир добавил: «Это были очень конструктивные два дня», подчеркнув, что «разногласия были не такими большими, как считалось», хотя «за эти два дня было сделано много работы».

Цель сделки

Переговоры с вице-премьером Китая Хэ Лифеном длились два дня за закрытыми дверями. Грир напомнил: «Просто помните, почему мы здесь — Соединенные Штаты имеют огромный торговый дефицит в размере 1,2 триллиона долларов, поэтому президент объявил чрезвычайное положение и ввел тарифы, и мы уверены, что соглашение, которое мы заключили с нашими китайскими партнерами, поможет нам работать над разрешением этой чрезвычайной ситуации».