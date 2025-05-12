Национальный банк Украины установил на 12 мая 2025 официальный курс гривны на уровне 41,5470 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 3 копейки.
Официальный курс: евро подешевело на 13 копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 12 мая установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 46,75 грн (на 9 мая курс был установлен на уровне 46,88 грн). Европейская валюта подешевела на 13 копеек.
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Источник: Минфин
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