Трамп объявил о значительном прогрессе в переговорах с Китаем

Президент США Дональд Трамп после первого дня переговоров в Женеве заявил о значительном прогрессе в отношениях с Китаем, назвав встречу успешной. Об этом пишет Associated Press.

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Заявление Трампа

В Truth Social Трамп написал: «Очень хорошая встреча сегодня с Китаем в Швейцарии. Многое обсудили, о многом договорились. Полная перезагрузка была достигнута в дружеской, но конструктивной манере». Он добавил, что «достигнут большой прогресс!!!» и выразил желание открыть Китай для американского бизнеса в интересах обеих сторон.

Детали переговоров

Переговоры в Женеве продлятся в воскресенье, но подробности первого дня остаются неизвестными, поскольку ни Трамп, ни Белый дом не предоставили конкретики. По данным анонимного чиновника, переговоры могут помочь стабилизировать мировые рынки, страдающие от напряжения между США и Китаем. Associated Press отмечает, что встреча была «окутана тайной», и стороны избегали комментариев для прессы.

Контекст и ожидание

Накануне Трамп заявлял, что 80% пошлины на китайский импорт «выглядят правильно». Хотя перспективы прорыва кажутся нечеткими, есть надежда на сокращение тарифов, что облегчит положение мировых рынков и компаний, зависимых от торговли между США и Китаем.