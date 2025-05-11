Билл Гейтс отдаст 99% состояния на благотворительность

Миллиардер и соучредитель Microsoft Билл Гейтс планирует пожертвовать 99% своего состояния, то есть около $200 миллиардов, в поддержку самых бедных людей до 31 декабря 2045 года, после чего Фонд Билла и Мелинды Гейтс прекратит работу. Об этом пишет Reuters.

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Планы и сроки

69-летний Гейтс рассказал, что его фонд завершит деятельность до конца 2045 года, потратив все средства на благотворительность. Эта инициатива стала ответом на сокращение глобальной помощи, в частности, из-за прекращения финансирования США программ USAID и сворачивания подобных инициатив другими странами.

Вызовы и приоритеты

Гейтс обеспокоен ростом смертности из-за нехватки ресурсов. Особое внимание он уделяет борьбе с полиомиелитом, где его фонд является самым большим донором, а США были вторыми по объему финансирования. «Нам нужно, чтобы они снова посвятили себя этому делу, иначе болезнь распространится снова», — подчеркнул Гейтс.