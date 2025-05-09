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9 мая 2025, 16:35 Читати українською

Бельгия предлагает «коалицию», чтобы удержать российские активы замороженными

Не имея никаких гарантий, что санкции ЕС будут возобновлены нынешним летом, новый министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что его страна готова помочь в создании международной коалиции для содержания замороженных российских активов. Об этом сообщает Euractiv.

Не имея никаких гарантий, что санкции ЕС будут возобновлены нынешним летом, новый министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что его страна готова помочь в создании международной коалиции для содержания замороженных российских активов.
Фото: facebook.com/maximeprevot78

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Бельгийская клиринговая компания Euroclear владеет львиной долей подсанкционных российских активов в Европе, которые оцениваются более чем в 180 млрд евро государственных и частных активов. Данные средства ЕС заморозил после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Тем не менее, срок действия этих санкций истекает в конце июля, и, по словам дипломатов ЕС, они ожидают, что Венгрия попытается заблокировать их продление, воспользовавшись своим правом вето — необходимым для единодушного решения 27 стран-членов ЕС.

По словам Прево, в этой ситуации у ЕС необходимо иметь альтернативные варианты для продолжения содержания российских активов замороженными.

«Мы могли бы ввести новую международную рамочную инициативу, которая заставит эти активы оставаться в Euroclear, или другой альтернативой была бы национальная инициатива бельгийского парламента.

Мы определим, нужно ли будет вносить это в наше национальное законодательство. Я думаю, что лучше избежать этого и действительно предложить международную систему с крепкой правовой основой", отметил он.

Напомним

«Минфин» писал, что бельгийская клиринговая компания Euroclear планирует конфисковать 3 млрд евро из замороженных российских средств, чтобы компенсировать потери западных инвесторов, чьи активы конфисковала рф.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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