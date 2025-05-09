Куда нести деньги в 2025: Золото, депозиты или ОВГЗ (видео)

Что делать с деньгами в 2025 году, когда рынки лихорадит, инфляция растет, а доверие к валюте падает.

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В новом видео финансовый эксперт Алексей Козырев раскрывает актуальные возможности для инвесторов: стоит ли вкладывать в гривневые депозиты под 17% годовых, что будет со ставками по ОВГЗ, и почему золото снова стало главной «тихой гаванью» для капитала.

Большие возможности приходят не в покой, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Оффлайн/Онлайн



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