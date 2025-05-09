НБУ планирует усовершенствовать правила использования QR-кодов для переводов

Национальный банк Украины намерен обновить правила формирования и использования QR-кодов для кредитных переводов, представив их в новой редакции. Об этом пишет пресс-служба НБУ .

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Цель перемен

Обновление направлено на модернизацию правил, чтобы привести их к единым стандартам использования структуры данных и графического изображения QR-кодов. Это касается обмена реквизитами для кредитных и мгновенных переводов между субъектами платежных операций, что сделает расчет более удобным и унифицирует процессы передачи и обработки данных.

НБУ предлагает ряд изменений:

Уточнить требования к платежным приложениям: как генерировать и обрабатывать QR-коды, передавать их между приложениями, размещать сканер на главной странице и брендировать QR-коды.

Обновить структуру данных QR: определить ранее зарезервированные поля, добавить новые поля для расширения возможностей.

Ввести формат QR-кода версии 003, позволяющий получателю указывать тип перевода («кредитовый», «мгновенный» или оба) и запрещать редактирование определенных реквизитов.

Обсуждение проекта

Эти изменения изложены в проекте постановления Об утверждении Правил формирования, передачи и обработки структуры данных и графического изображения QR-кода для обмена реквизитами кредитных и мгновенных кредитных переводов. Документ открыт для публичного обсуждения.