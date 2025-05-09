Token2049: что говорили топы OKX и почему это важно для рынка

Конференция Token2049, состоявшаяся 30 апреля — 1 мая в Дубае, стала одной из главных площадок для обсуждения будущего криптоэкосистемы, где формируются глобальные тренды, объявляются стратегические альянсы и очерчиваются новые векторы развития Web3. В этом году ключевое внимание медиа и участников конференции привлекли выступления топ-менеджеров OKX — одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире.

Token2049 традиционно остается одним из главных событий криптоиндустрии, объединяющей более 15 000 участников из 160+ стран. Мероприятие создает уникальные возможности для нетворкинга, обмена идеями и формирования будущего цифровой экономики. В этом году титульным спонсором конференции выступила криптобиржа OKX, еще раз подтверждающая ее ведущую роль в развитии мирового рынка цифровых активов.

Главные месседжи от лидеров OKX

Стар Сюй, CEO OKX, презентовал OKX Pay — платежную систему нового поколения, которая предлагает Web2-опыт в Web3-приложении. Это решение объединяет высокую скорость транзакций, уровень безопасности институционального класса и удобство, позволяющее интегрировать криптовалюту в повседневную жизнь миллионов пользователей. Учитывая глобальный переход к цифровым финансам, OKX Pay стал символом перехода от экспериментов к реальному массовому использованию.

Особое внимание аудитории также привлекло выступление Хайдера Рафика, CMO OKX, представившего короткометражный фильм «The Mild Mild West». Это не просто креативный проект, а манифест новой эры в криптоиндустрии, где прозрачность, партнерство и инновации становятся главными ценностями. Через язык визуального искусства OKX демонстрирует, что криптокультура больше не является субкультурой — она становится частью глобального диалога о свободе, децентрализации и доверии.

В центре внимания также оказалось выступление Рифада Махаснеха, CEO OKX Mena, очертившего стратегическую роль ОАЭ как нового глобального криптохаба. По его словам, регион уже сейчас опережает многие западные страны по уровню развития кастодиальных сервисов и внедрению Web3-решений в традиционную финансовую систему. Также он отметил, что прозрачная регуляторная политика ОАЭ способствует привлечению институциональных инвесторов к рынку криптовалют, создавая условия для стабильного и безопасного роста промышленности.

Token2049 стал очередным подтверждением того, что OKX — это не только технологии, но, прежде всего, видение, доверие и открытость к будущему. Компания объединяет инновации и ценности общества, двигая индустрию вперед — от слов к реальным изменениям.

О OKX

OKX — одна из ведущих глобальных криптобирж, которой доверяют более 60 миллионов пользователей по всему миру. Биржа известна как один из самых быстрых и надежных криптосервисов в мире.

OKX является официальным партнером топовых спортивных брендов, включая чемпиона Английской Премьер-лиги Manchester City FC, команды McLaren Formula 1 и олимпийского спортсмена Скотти Джеймса. Компания стремится усовершенствовать опыт болельщиков, открывая новые возможности для привлечения.

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